希少 バーミンガムミント　歴史　絶版　カタログ　古銭　貨幣

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商品詳細
ANumismaticHistoryoftheBirminghamMint希少な絶版本で年々プレミア化しています。表紙にシミがありますが、中は書き込みもなく良い状態だと思います。目次は写真をご覧ください。歴史、コインカタログ、コインの解説など豊富な情報量でマニア向けだと思います。写真にあるように、表紙めくった1ページ目右上に鉛筆書きで英数字のメモがあります。これは中古で購入した時からありました。ヒートンアンドサンズSOHOミント古銭貨幣イギリス洋書
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