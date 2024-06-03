DIMARZIO DP153 FRED ジャンク

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商品詳細
DIMARZIOディマジオDP153FRED新品に購入後、ラッカースプレーで黒に塗装しそのまま保管しておりました。元々は黒と青のゼブラカラーだったと記憶しております。出品にあたり塗装した面を軽く研磨しましたがざらつきが残りポールピース調整用凹部分は塗装で埋まっています(調整出来るか未確認です)また、エレキギターの弦に近づけて音を拾うことを確認しました。年代相応(20年〜30年位経過)に経年劣化しており錆、汚れ、傷、くすみがあります(写真でご確認ください)手持ちのテスターで直流抵抗値を測定したところ9.55kΩでした。リード線の長さは約32cmです。ピックアップ本体のみ(取り付けネジ、スプリングはありません)です。音は出ますがポールピースの錆がひどい部分があることと取り付けネジ受け部分の劣化(現状ではネジの取り付けに問題はありません)があるためジャンクとしました。これらをご了承頂きご検討ください。よろしくお願いいたします。アクセサリー・パーツ···ピックアップ
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