ゲームキューブ　本体　ほぼ未使用

当時、忘年会で当たったものです。もちろん新品でいただきました。ほとんど使ってません。コントローラーも未使用に近いです。アダプタもモールすらほどいてなさそうです笑。出品にあたり、音声、S端子ケーブルでの映像出力、コンポーネントケーブルでの映像出力を確認済です。ゲームキューブ関連はレアなものを出品していますので、よければチェックしてみてください。



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