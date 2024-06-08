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ゲームキューブ　本体　ほぼ未使用
商品番号 Y85470491596
商品名

ゲームキューブ　本体　ほぼ未使用
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 9,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当時、忘年会で当たったものです。もちろん新品でいただきました。ほとんど使ってません。コントローラーも未使用に近いです。アダプタもモールすらほどいてなさそうです笑。出品にあたり、音声、S端子ケーブルでの映像出力、コンポーネントケーブルでの映像出力を確認済です。ゲームキューブ関連はレアなものを出品していますので、よければチェックしてみてください。
http://narcologia.ru/goods/reproduce353755.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox75139.html
http://narcologia.ru/goods/assessor54803.html

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