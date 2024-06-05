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【動作確認済】PSVITA 1000 本体 [ブラック]すぐ遊べるセット+おまけ
商品番号 M27405739392
商品名

【動作確認済】PSVITA 1000 本体 [ブラック]すぐ遊べるセット+おまけ
ブランド名 プレイステーションヴィータ
特別価格 税込 7,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PlayStationVita(プレイステーションヴィータ)中古品です。数年前に購入してからたまにプレイしていた程度です。全体的に若干の使用による汚れや傷はあります。初期化済み、起動、動作及びゲームスタート確認済みです。▼付属品・PSvitaPCH-1000本体・acアダプタ・メモリーカード16GB▼ソフト3本・塊魂ノ.ビータ・FINALFANTASYXHDRemaster・ソウル.サクリファイス▼おまけ・PlayStationVita用ケース・PlayStationVita用ハードタイプカバーバラ売り不可すぐに遊べるセットになっております。あくまでも中古品なので、完品を求められる方はご遠慮下さい。#ソニー#SONY#PSVITA#プレイステーションヴィータ#プレイステーションビータ#PlayStationVita#PSVITA本体#プレイステーションヴィータ本体#プレイステーションビータ本体#PlayStationVita本体#塊魂#ファイナルファンタジー10#FINALFANTASYX#ソウルサクリファイス
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