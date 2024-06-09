YAMAHA キーボード　PSR-E333

種類···キーボード・シンセサイザーアクセサリー・パーツ···その他YAMAHAPSR-E333ヤマハ#ヤマハ#YAMAHAPSR_E333アクセサリー···譜面台説明書はありません。2015年に中古で購入し、2回ほど使用後暗所保管しておりました。箱が所々破損していますが、テープで補修しています。本体は液晶画面に少々傷がありますが全体的に綺麗でまだまだお使いいただけます。写真をご覧の上、ご理解いただける方ご検討よろしくお願い致します。



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