  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ニンテンドー Switch カスタムシェル品ヘブンブルー
商品番号 F76714778446
商品名

ニンテンドー Switch カスタムシェル品ヘブンブルー
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 9,450 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

2020年式のNintendoSwitchの外装を家庭用ゲーム機のカスタムブランドであるeXtremeRateのものに変更したものになります、色はヘブンブルー、ボタンがホワイトです。他のカスタムメーカーのものよりも精度が良く単価が高めのパーツですが日本製よりは品質が劣るのでご留意ねがいます。中古品をカスタムに出したものなので液晶部に若干の擦れ傷あります。外装交換後は動作確認のみでほぼ使用していないので外装は比較的綺麗だと思います。本体電池もカスタム時に交換済みです。修理の場合カスタム品なので任天堂での修理は出来ず任意のカスタムショップでの修理になりますので御留意ください。特殊使用なので不明点あれば購入時前にご質問ください。
http://narcologia.ru/goods/tenet163563.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming433992.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford422373.html
ニンテンドー Switch カスタムシェル品ヘブンブルー
ニンテンドー Switch eXtremeRateカスタムシェル品ヘブンブルー ...
ニンテンドー Switch カスタムシェル品ヘブンブルー
eXtremeRate ソフトタッチグリップミントグリーン&ヘブンブルーハウジングフルセットボタン付き DIY交換用シェルケース Nintendo Switch Joy-Con用 – コンソールシェルは付属しません。
ニンテンドー Switch カスタムシェル品ヘブンブルー
ニンテンドー Switch eXtremeRateカスタムシェル品ヘブンブルー ...
ニンテンドー Switch カスタムシェル品ヘブンブルー
eXtremeRate ジョイコン用交換シェル（ジョイコン本体は付属されません）スイッチjoyconとスイッチOLEDモデルに対応用ハンドヘルドコントローラーハウジングケース、フルセットボタン付き、ジョイコンに対応用DIY交換ケース（コンソールケースは含まれていません）【ホワイト】
ニンテンドー Switch カスタムシェル品ヘブンブルー
eXtremeRate ソフトタッチグリップミントグリーン&ヘブンブルーハウジングフルセットボタン付き DIY交換用シェルケース Nintendo Switch Joy-Con用 – コンソールシェルは付属しません。
ニンテンドー Switch カスタムシェル品ヘブンブルー
eXtremeRate ソフトタッチグリップミントグリーン&ヘブンブルーハウジングフルセットボタン付き DIY交換用シェルケース Nintendo Switch Joy-Con用 – コンソールシェルは付属しません。
ニンテンドー Switch カスタムシェル品ヘブンブルー
Nintendo Switch Lite 本体 カスタム ホワイト×ヘブンブルー
ニンテンドー Switch カスタムシェル品ヘブンブルー
Amazon.co.jp: eXtremeRate Switchに対応用DIY交換ケース ...
ニンテンドー Switch カスタムシェル品ヘブンブルー
Nintendo Switch LITE カスタム クラシックNES | labiela.com
ニンテンドー Switch カスタムシェル品ヘブンブルー
Amazon.co.jp: eXtremeRate Switchに対応用DIY交換ケース（カスタム ...
ニンテンドー Switch カスタムシェル品ヘブンブルー
Amazon.co.jp: eXtremeRate ジョイコン用交換シェル（ジョイコン ...
ニンテンドー Switch カスタムシェル品ヘブンブルー
eXtremeRate Switchに対応用DIY交換ケース（カスタムシェル付きSwitch本体ではない、本体は付属されません）Switchコンソールに対応用バックプレート、NSに対応用ジョイコンホルダーハンドルコントローラーハウジング、フルボタンセットが付き。【ミントグリーン＆ヘブンブルー＆ホワイ...
ニンテンドー Switch カスタムシェル品ヘブンブルー
Nintendo Switch joy-Con用の交換用シェル,ピンクとブルー,1セット ...
ニンテンドー Switch カスタムシェル品ヘブンブルー
Amazon.co.jp: eXtremeRate Switchに対応用DIY交換ケース（カスタム ...
ニンテンドー Switch カスタムシェル品ヘブンブルー
eXtremeRate 本体は付属していません-Nintendo Switch Proコントローラーに対応用オクタゴナルゲートスティックデザインハウジングシェル【グレイシャーブルー】

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru