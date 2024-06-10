ニンテンドー Switch カスタムシェル品ヘブンブルー



ニンテンドー Switch eXtremeRateカスタムシェル品ヘブンブルー ... ニンテンドー Switch eXtremeRateカスタムシェル品ヘブンブルー ...



eXtremeRate ソフトタッチグリップミントグリーン&ヘブンブルーハウジングフルセットボタン付き DIY交換用シェルケース Nintendo Switch Joy-Con用 – コンソールシェルは付属しません。 eXtremeRate ソフトタッチグリップミントグリーン&ヘブンブルーハウジングフルセットボタン付き DIY交換用シェルケース Nintendo Switch Joy-Con用 – コンソールシェルは付属しません。



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eXtremeRate ジョイコン用交換シェル（ジョイコン本体は付属されません）スイッチjoyconとスイッチOLEDモデルに対応用ハンドヘルドコントローラーハウジングケース、フルセットボタン付き、ジョイコンに対応用DIY交換ケース（コンソールケースは含まれていません）【ホワイト】 eXtremeRate ジョイコン用交換シェル（ジョイコン本体は付属されません）スイッチjoyconとスイッチOLEDモデルに対応用ハンドヘルドコントローラーハウジングケース、フルセットボタン付き、ジョイコンに対応用DIY交換ケース（コンソールケースは含まれていません）【ホワイト】



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Nintendo Switch Lite 本体 カスタム ホワイト×ヘブンブルー Nintendo Switch Lite 本体 カスタム ホワイト×ヘブンブルー



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Nintendo Switch LITE カスタム クラシックNES | labiela.com Nintendo Switch LITE カスタム クラシックNES | labiela.com



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eXtremeRate Switchに対応用DIY交換ケース（カスタムシェル付きSwitch本体ではない、本体は付属されません）Switchコンソールに対応用バックプレート、NSに対応用ジョイコンホルダーハンドルコントローラーハウジング、フルボタンセットが付き。【ミントグリーン＆ヘブンブルー＆ホワイ... eXtremeRate Switchに対応用DIY交換ケース（カスタムシェル付きSwitch本体ではない、本体は付属されません）Switchコンソールに対応用バックプレート、NSに対応用ジョイコンホルダーハンドルコントローラーハウジング、フルボタンセットが付き。【ミントグリーン＆ヘブンブルー＆ホワイ...



Nintendo Switch joy-Con用の交換用シェル,ピンクとブルー,1セット ... Nintendo Switch joy-Con用の交換用シェル,ピンクとブルー,1セット ...



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eXtremeRate 本体は付属していません-Nintendo Switch Proコントローラーに対応用オクタゴナルゲートスティックデザインハウジングシェル【グレイシャーブルー】 eXtremeRate 本体は付属していません-Nintendo Switch Proコントローラーに対応用オクタゴナルゲートスティックデザインハウジングシェル【グレイシャーブルー】

2020年式のNintendoSwitchの外装を家庭用ゲーム機のカスタムブランドであるeXtremeRateのものに変更したものになります、色はヘブンブルー、ボタンがホワイトです。他のカスタムメーカーのものよりも精度が良く単価が高めのパーツですが日本製よりは品質が劣るのでご留意ねがいます。中古品をカスタムに出したものなので液晶部に若干の擦れ傷あります。外装交換後は動作確認のみでほぼ使用していないので外装は比較的綺麗だと思います。本体電池もカスタム時に交換済みです。修理の場合カスタム品なので任天堂での修理は出来ず任意のカスタムショップでの修理になりますので御留意ください。特殊使用なので不明点あれば購入時前にご質問ください。