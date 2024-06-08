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BASARA 文庫版　全16巻セット　田村由美　レンタル落ちコミック
商品番号 X49154857529
商品名

BASARA 文庫版　全16巻セット　田村由美　レンタル落ちコミック
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レンタル落ちとなります。レンタル落ち品になりますので神経質な方はご購入ご遠慮下さい。通読には問題ありません。本体、カバーに管理シールが貼ってあります。単品での値下げ不可、即購入OKです。他商品との同梱は送料分割引させていただきます。バラ売りは巻数×350円　+1000円で対応致しますその他のコミックセットはこちら#リンクスコミックセットその他の出品物はこちら#リンクス出品一覧
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