  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
A3対応・A4対応・家庭用・業務用・ EZ4-LM004 サンワサプライ
商品番号 P88342827801
商品名

A3対応・A4対応・家庭用・業務用・ EZ4-LM004 サンワサプライ
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,239 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

約90秒の高速ウォームアップ仕様で、A3サイズ対応のラミネーター。反りを抑えて仕上がりがきれいな4本ローラータイプ。ラミネーター（A3対応・A4対応・家庭用・業務用・メーカー・フィルム・おすすめ・人気）EZ4-LM004サンワサプライサイズW465×D132×H73mm重量約2.95kg電源コード長約1.5mラミネート方法ホットラミネートローラー本数4本最大ラミネート幅325mm最大ラミネート厚0.4mmウォームアップ時間100ミクロン/約60秒150ミクロン/約90秒ラミネート速度約395mm/分（50Hz）約475mm/分（60Hz）電源AC100V50/60Hz消費電力ウォームアップ時/1400Wラミネート時/350W生産国中国保証期間ご購入日より6ヶ月取扱説明書あり【商品の状態】新品、未使用、未開封
http://narcologia.ru/goods/choice585685.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose933840.html
http://narcologia.ru/goods/financier60060.html ラミネーター（A3対応・A4対応・家庭用・業務用・メーカー・フィルム ...
A3対応・A4対応・家庭用・業務用・ EZ4-LM004 サンワサプライイーサプライ ラミネーター 急速 A3/A4対応 4本ローラー 90秒ウォームアップ 150ミクロンフィルム厚対応 業務用 EZ4-LM004
A3対応・A4対応・家庭用・業務用・ EZ4-LM004 サンワサプライラミネーター（A3対応・A4対応・家庭用・業務用・メーカー・フィルム ...
A3対応・A4対応・家庭用・業務用・ EZ4-LM004 サンワサプライラミネーター（A3対応・A4対応・家庭用・業務用・メーカー・フィルム ...
A3対応・A4対応・家庭用・業務用・ EZ4-LM004 サンワサプライラミネーター（A3対応・A4対応・家庭用・業務用・メーカー・フィルム ...
A3対応・A4対応・家庭用・業務用・ EZ4-LM004 サンワサプライラミネーター（A3対応・A4対応・家庭用・業務用・メーカー・フィルム ...
A3対応・A4対応・家庭用・業務用・ EZ4-LM004 サンワサプライラミネーター（A3対応・A4対応・家庭用・業務用・メーカー・フィルム ...
A3対応・A4対応・家庭用・業務用・ EZ4-LM004 サンワサプライラミネーター（A3対応・A4対応・家庭用・業務用・メーカー・フィルム ...
A3対応・A4対応・家庭用・業務用・ EZ4-LM004 サンワサプライラミネーター ラミネート 機械 パウチラミネーター A3 A4 4本ローラー ...
A3対応・A4対応・家庭用・業務用・ EZ4-LM004 サンワサプライラミネーター（A3対応・A4対応・家庭用・業務用・メーカー・フィルム ...
A3対応・A4対応・家庭用・業務用・ EZ4-LM004 サンワサプライラミネーター ラミネート 機械 パウチラミネーター A3 A4 4本ローラー 90秒高速ウォームアップ 150ミクロンフィルム厚対応 400-LM004
A3対応・A4対応・家庭用・業務用・ EZ4-LM004 サンワサプライラミネーター ラミネート 機械 パウチラミネーター A3 A4 4本ローラー ...
A3対応・A4対応・家庭用・業務用・ EZ4-LM004 サンワサプライラミネーター（A3対応・A4対応・家庭用・業務用・メーカー・フィルム ...
A3対応・A4対応・家庭用・業務用・ EZ4-LM004 サンワサプライサンワダイレクト ラミネーター A3 / A4 対応 4本ローラー 90秒高速ウォームアップ 150μフィルム厚対応 400-LM004
A3対応・A4対応・家庭用・業務用・ EZ4-LM004 サンワサプライ2023年最新】ラミネートフィルム a4 150ミクロンの人気アイテム - メルカリ
A3対応・A4対応・家庭用・業務用・ EZ4-LM004 サンワサプライ

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru