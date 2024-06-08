A3対応・A4対応・家庭用・業務用・ EZ4-LM004 サンワサプライ

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約90秒の高速ウォームアップ仕様で、A3サイズ対応のラミネーター。反りを抑えて仕上がりがきれいな4本ローラータイプ。ラミネーター（A3対応・A4対応・家庭用・業務用・メーカー・フィルム・おすすめ・人気）EZ4-LM004サンワサプライサイズW465×D132×H73mm重量約2.95kg電源コード長約1.5mラミネート方法ホットラミネートローラー本数4本最大ラミネート幅325mm最大ラミネート厚0.4mmウォームアップ時間100ミクロン/約60秒150ミクロン/約90秒ラミネート速度約395mm/分（50Hz）約475mm/分（60Hz）電源AC100V50/60Hz消費電力ウォームアップ時/1400Wラミネート時/350W生産国中国保証期間ご購入日より6ヶ月取扱説明書あり【商品の状態】新品、未使用、未開封