特別版 Free! -Take Your Marks- 初回特典 京アニ特典付き

劇場版 Free!RW #on my day off 缶バッジ&チャームセット【郁弥】



特別版Free!-TakeYourMarks-Blu-ray初回特典京アニ特典付き京アニ特典チョイス!絵コンテ小冊子初回特典■「特別版Free!-TakeYourMarks-」縮刷版台本※[台本付数量限定版BD]のみ■特製デジパック <遙、真琴、凛、宗介>、<渚、怜、愛一郎、百太郎>の両面描き下ろしジャケット!■舞台挨拶時フォトセッションリバーシブルイラストボード2枚■京都アニメーション描き下ろしフォトコレクションカード(キャラクター手書きコメント付き)■「特別版Free!-TakeYourMarks-」GoodLuckCard■「特別版Free!-TakeYourMarks-」SPECIALBOOK1-2回視聴しました。素人自宅保管品のため神経質な方のご購入はお控えください。❗️個人の購入代行業者とのお取引はお断りいたします。購入後に発覚した場合はお取引をキャンセルとさせていただきます。❗️不接受个人代购业者。如果购买后发现此情况,立即取消交易。❗️商品ID記入対応不可、商品ID記入は追加料金+3000円。購入前にコメントお願いいたします。購入後、商品ID記入のご依頼が来ましたら、お取引をキャンセルさせていただきす。❗️一律不写商品ID,追加写商品ID需额外收费3,000日圆。购买前请留言。如在购买后收到希望填写商品ID的讯息,立即取消交易。七瀬遙橘真琴松岡凛山崎宗介