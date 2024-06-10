ポケモンカードゲームイーブイヒーローズ新品未開封　10パック

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ソード＆シールド強化拡張パックイーブイヒーローズブランド：ポケモンカードゲーム10パック【新品未開封】ポケモンカードゲームイーブイヒーローズ 10パックバラであつめたものです。荷物整理のため出品いたします。封入率はわかりませんので、その点ご了解いただけるかたのみご購入をお願いします。※中身で評価する方はご購入をご遠慮くださいすり替え防止の為、返品返金対応は出来ません。濡れ対策でビニールに入れて発送致します。即購入可能です。よろしくお願いいたします。シングル···パックシリーズ···トレカその他