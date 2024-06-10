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【送料無料‼︎】香合　一位一刀彫　鈴木彫刻　茶道具　木箱あり　お香　オシャレ
商品番号 J54930693466
商品名

【送料無料‼︎】香合　一位一刀彫　鈴木彫刻　茶道具　木箱あり　お香　オシャレ
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 3,441 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【香合】木箱あり一位一刀彫鈴木彫刻■サイズ■直径:約6.3㎝高さ:約2.7㎝重さ:約26g素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。詳しいことはよくわかりませんので写真をご覧の上ご購入ください。平日のみの発送になります。（土日祝の発送はご容赦下さい）どうぞよろしくお願いします。#香合#一位#一位一刀彫#鈴木彫刻sc
http://narcologia.ru/goods/reproduce908755.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador473606.html
http://narcologia.ru/goods/providence665394.html
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