【送料無料‼︎】香合　一位一刀彫　鈴木彫刻　茶道具　木箱あり　お香　オシャレ



香合 一位一刀彫の値段と価格推移は？｜7件の売買データから香合 一位 ...



一位一刀彫 香合の値段と価格推移は？｜5件の売買データから一位一刀彫 ...



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【香合】木箱あり一位一刀彫鈴木彫刻■サイズ■直径:約6.3㎝高さ:約2.7㎝重さ:約26g素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。詳しいことはよくわかりませんので写真をご覧の上ご購入ください。平日のみの発送になります。（土日祝の発送はご容赦下さい）どうぞよろしくお願いします。#香合#一位#一位一刀彫#鈴木彫刻sc