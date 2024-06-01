NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

バッテリー強化型。初期化済み。近々削除します。3年程使用してます。画面には保護シート貼ってましたが、子どもが使っていたので、全体的に細かい傷あります。（保護シートは剥がして梱包します）目立った大きな傷や汚れはありません。付属品揃ってます。Joy-Conストラップ殆ど使ってません。携帯モードで遊んでいる際、Joy-Conがたまにズレます。Joy-Conグリップで遊んでいる際に、外れるということはありません。本体後ろのスタンドも外れやすくなって殆ど今は役に立ちません。左のJoy-ConLスティックのJoy-Conカバーがやや外れそうです。方向ボタンの色もやや薄くなってます。最近まで使っていたので、問題なく使用できます。細かいことが気にならない方、ノークレーム・ノーリターンで、お得にどうぞ！！専用箱をプチプチで包み、こちらで用意した袋に入れ、【割れ物扱い】にて発送します。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo#匿名配送



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