〖書き込みなし〗ストレングストレーニング\u0026コンディショニング : NSCA決定版

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商品詳細
NSCA-CSCSの教科書です資格取得時にお世話になりました4枚目の傷以外目立ったキズはありません。教科書内は何も記入等しておりませんのできれいな状態です。解剖学やバイオメカニクスだけでなくトレーナーに必要なことがのっています。「ストレングストレーニング\u0026コンディショニング:NSCA決定版」BaechleThomasR/EarleRogerW/金久博昭/岡田純一定価:-#BaechleThomasR#Baechle_Thomas_R#EarleRogerW#Earle_Roger_W#金久博昭#金久_博昭#岡田純一#岡田_純一#本
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