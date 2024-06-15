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〖書き込みなし〗ストレングストレーニング\u0026コンディショニング : NSCA決定版
商品番号 Q63992450941
商品名

〖書き込みなし〗ストレングストレーニング\u0026コンディショニング : NSCA決定版
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 2,142 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NSCA-CSCSの教科書です資格取得時にお世話になりました4枚目の傷以外目立ったキズはありません。教科書内は何も記入等しておりませんのできれいな状態です。解剖学やバイオメカニクスだけでなくトレーナーに必要なことがのっています。「ストレングストレーニング\u0026コンディショニング:NSCA決定版」BaechleThomasR/EarleRogerW/金久博昭/岡田純一定価:-#BaechleThomasR#Baechle_Thomas_R#EarleRogerW#Earle_Roger_W#金久博昭#金久_博昭#岡田純一#岡田_純一#本
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