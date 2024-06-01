嵐 5×20 グッズ

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ご覧いただきありがとうございます。こちら嵐5×20のグッズのまとめ売りです。内容は、・ミニトートバック・ポーチ・ラゲッジタグ・ミニタオル・バスタオル・クリアファイル(集合・二宮和也)・うちわ(第2弾・第3弾)・ミニうちわ(集合・二宮和也)・ブランケット・二宮和也ポスター(第3弾)⚠️全て未使用ですが、開封し、袋から出しているものが多数なので発送の際他の袋に入れさせていただきます。⚠️うちわの袋はなく、うちわカバーをしています。また、8枚目の写真のように傷があります。⚠️ミニうちわは写真の7枚目のように袋の部分が折れてしまっています。⚠️素人保存のため、気になる方はご遠慮ください。物によっては別売りも可能ですが、送料の関係のためまとめてご購入いただける方優先です。⭐︎即購入OK！！何かご不明な点等ございましたらコメントよろしくお願いします。#嵐#ARASHI#大野智#櫻井翔#相葉雅紀#二宮和也#松本潤#5×20#ジャニーズ#Johnnys#ミニトートバック#ポーチ#パスケース#ラゲッジタグ#ミニタオル#バスタオル#クリアファイル#カルタ#うちわ#ミニうちわ#ブランケット#ポスター