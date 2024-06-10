第三種電気主任技術者 電験三種テキストセット【PC教材付】

jTEXの電験三種講座テキスト集です。理論2冊、電力2冊、機械2冊、法規1冊の計7冊です。このセットで全範囲をカバー可能で、さらにPCで学習可能なDVD教材、2020年度の過去問も付いており、これから電験三種の勉強を始めようとしている方にオススメとなっています！私もこのテキストで合格しました！大きな傷や汚れはなく、未使用品に近い状態です。ただまったくの新品ではなく素人保管のため、その点はご了承願います。定価 ￥31,000#電験#電験三種#資格#資格取得



教材の内容｜第三種電気主任技術者の講座案内ー短期間合格はSAT



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