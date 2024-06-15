【古書・昭和13年初版】小説 キリスト 賀川豊彦 著（K_0994）目次 一 マケラス城の裏門 二 嵐の前 三 流言蜚語 四 天よりの火 五 病者の群 六 獅子座の星 七 ヨハンナ 八 税金不納同盟 九 群衆と狐獨一〇 荒野のマナ一一 闇に跪くもの一二 パンの問題一三 志士の娘一四 旋風を避けて一五 京詣一六 戀愛以上一七 離婚問題一八 祭のエルサレム一九 宗教的搾取制度二〇 闇の子二一 ダマスコの黄昏二二 ヨハネの首二三 昂奮醒めず二四 再び北方へ二五 メシヤの告白二六 矢車草二七 嬰兒と天國二八 カペナウムの籠居二九 無風帶三〇 善きサマリヤ人三一 ベタニアの宿三二 石榴の花三三 賽銭箱の傍三四 他に描くもの三五 人の罪を己の罪として三六 エルサレムの搾取者三七 アンナスとカヤバ三八 贖罪日三九 眞理と自由四〇 無一文、無執着、無抵抗四一 一杯の水四二 バラバの一味徒黨四三 復讐四四 執心黨のシモンとマタイ四五 エツセネの感化四六 愛の行者四七 和平を求むるもの四八 熟した巴旦杏四九 内亂に疲れたる人々五〇 ラベリア湖畔五一 乳兄弟マナエン五二 暴君とメシヤ五三 カイザリヤの競技場五四 獅子と力闘士五五 有閑階級と賭博五六 ヨハンナの家出五七 夕焼する頃五八 ドルシラの涙五九 罪人の友六〇 岩燕の巢・・■形態：横13×縦19×厚2.4㎝ 並■頁数：551頁■著者：賀川豊彦■發行者：山本三生■發兌：改造社■発行日：昭和13年11月20日初版発行■定価：一圓八十銭■状態：表紙・背・裏表紙/角、フチスレ・汚れ・焼け 三方/シミ・汚れ・焼け 見返し/シミ・汚れ 中頁/前8頁程シミあり 他良、但し57-58頁折れあり 後半10頁程点シミあり■発送：ヤマトネコポスにて発送 書籍の厚さによっては簡易包装になります。 時間指定不可 ※ネコポスは郵便受までの配送となります。#NEZUキリシタン#NEZU宗教#NEZU古書昭和