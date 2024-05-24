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ヒョンリクス　インドネシア限定アクスタ
商品番号 E73029129547
商品名

ヒョンリクス　インドネシア限定アクスタ
ブランド名 Evital
特別価格 税込 4,367 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3連休限定値下げ！ヒョンジン✖️フィリックスのケミアクスタになります！1個の価格です！StrayKidsスキズNACIFICナシフィックアクリルスタンドアクスタインドネシア限定ヒョンリクスジニ　ピリ到着時から、枠からアクスタ部分が外れやすくなっています。また海外製品のため、ぐらつく場合があります。気にされる方はご遠慮ください。目立った傷や汚れ等は見受けられませんが、初期傷がある場合がございます。神経質な方はご遠慮ください。厚紙両面補強、プチプチで巻き、防水対策して普通郵便にて発送します！メルカリ便希望の方は➕80円で対応します！StrayKids　スキズ　ストレイキッズ　バンチャン　リノ　チャンビン　ヒョンジン　ハンジソン　フィリックス　スンミン　アイエンBangChanLeeKnowChangbinHyunjinHanFelixSeungminI.N
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