星の丘学園物語 学園祭　ゲーム\u0026サウンドトラック\u0026ヴォーカルアルバム

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プレイステーション用ソフト「星の丘学園物語学園祭」同ゲームのサウンドトラックCD同ゲームのヴォーカルアルバムCDのセットです。バラ売りはいたしません。ケースに一部ヒビがあります。CD本体には傷はなく、動作可能です。必ずご購入の前にプロフをお読みいただき、納得された上でお求めください。ソフト定価:￥5800#ゲーム#シミュレーション#PlayStation#Other