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清朝末期 サバ 六方鉢 景徳鎮 現代工芸品 装飾品 置物
商品番号 I57172716924
商品名

清朝末期 サバ 六方鉢 景徳鎮 現代工芸品 装飾品 置物
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 3,301 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。即購入可能ですサイズです高19CM外口径22.5CM内口径18.8CM底径14.8CM
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