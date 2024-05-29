京都アニメーション 涼宮ハルヒの憂鬱 名場面線画 2冊セット

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商品詳細
京都アニメーション『涼宮ハルヒの憂鬱』の名場面線画集2冊セット定価:2,500円×2冊凸巻では第1話～第7話までとOPが掲載し、凹巻では第8話～第14話とEDが掲載。池田晶子先生が描いた代表作です。表紙ペイントは石田奈央美氏。概ね良好なコンディションだと思います。京都アニメーション画集イラスト集原画集京アニ
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