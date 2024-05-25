新品、未使用、木箱、栞付　菊池保寿堂　菊池 正直造 姥口中粒アラレ　南部鉄瓶

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新品、未使用、木箱、栞付 菊池保寿堂 菊池正直造姥口中粒アラレ 南部鉄瓶 南部鉄器寸法縦(鉉含む)２１cm幅１９.５×１８cm開口８.５ｃｍ重量１４７１ｇ素人計測につき、多少の誤差は御容赦下さい新品、未使用品最高級菊池保寿堂菊地正直作の一口になります新品、未使用品、長期保存品になります一級品コンディションです鉄瓶本体のコンディションは、もちろん良好です商品内外部のコンディションに問題ございません(各画像参照)鉄瓶内部の防錆処理は、昔ながらの焼入れになります実用品ですので、直火使用可能です鉉には、軽くもやしが入っており、固定式でしっかりしております水漏れ、その他難はありません画像には見えない汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます全ての状態を記載出来ませんので、写真・商品コメントは参考程度とお考え下さい画像と商品コメントに疑義があった場合は現物である画像を優先いたします出品は現状品のみです五徳は付属いたしません状態の感じ方には個人差がおありだと思いますので、神経質な御客様の御購入はご遠慮下さいご不明な点は御購入前にご遠慮なくご質問下さい分かる範囲でお答えいたしますその他、画像を御覧になって御判断下さい種類···茶道具 南部鉄瓶 南部鉄器 茶道具 菊池保寿堂 調理器具主な素材···鉄