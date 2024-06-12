ポケットモンスター ファイアレッド　リーフグリーン ゲームボーイアドバンス

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即購入可能交渉での値下げは行っておりません。★商品★「ポケットモンスター赤 ファイアレッド」「ポケットモンスター緑 リーフグリーン」状態は良いと思います。写真にてご確認の程宜しくお願いします。★内容★外箱内材ソフト(動作確認OK)ワイヤレスアダプタ(動作未確認)説明書広告商品の販売状態に付きましては個人での感覚の差がある為、やや傷や汚れありにて販売しておりますので状態にご納得頂いた方のみご購入を宜しくお願い致します。★発送★濡れ対策等をして発送致します。★返品★すり替え防止の為、返品はお受け出来ません。★発送★クロネコより発送予定(変更等有りましたらご連絡致します)