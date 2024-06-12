ジョジョの奇妙な冒険シーズン2海外版6ディスク

閲覧ありがとうございます。ジョジョの奇妙な冒険シーズン2スターダストクルセイダース6ディスクエピソード25〜48です。海外版の為、一般的な国内向けプレーヤーでは再生できないとの事ですが、PCはもちろん、ポータブルDVDプレイヤーでも再生できました。お品は中古品ですので、完品をお求めの方や神経質な方は入札をご遠慮下さい。※パッケージに一部破損があります。画像をご覧頂き、納得頂けた場合のみご購入下さい。お気軽にコメントください。



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