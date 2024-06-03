夏色まつり 誕生日記念2021 ※ボイスは付きません

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商品詳細
ホロライブ所属夏色まつり誕生日記念2021セットになります。単推しに切り替える為整理を兼ねて出品させて頂きました。保管の仕方日の当たらない場所で保管していました。喫煙者なしペット無しです。素人保管ですので神経質な方の落札はお控えください。
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