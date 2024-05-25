Microsoft Xbox One X (ディビジョン…

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MicrosoftXboxOneXXBOXONEX(ディビジョン2ドウコンバン)平成31年に購入してから主に週末利用してきました。写真の通りキズや使用感がございます。付属品は写真1枚目に写っているものが全てです。ゲームソフト、xboxLiveGoald1ヶ月パス、コントローラー用の乾電池は付属しませんのでご注意ください。発送につきましては元箱のまま発送いたしますので予めご了承ください。ご不明な点がございましたらお気軽に申し付けください。color:BLACKゲーム機本体種類:XboxOneXポータブル・据置タイプ:据置タイプ#Microsoft#Microsoft