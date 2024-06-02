田淵行男 写真集 レア 6冊 大雪の蝶 安曇野挽歌 山の季節 浅間・八ヶ岳 等

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商品詳細
田淵行男さんの写真集6冊セットです。自宅の書庫に大切に保管していましたが、非常に年代本のため、ところどころシミがあります（イメージは写真5枚目です。）中身（写真）には、シミがついていないので、綺麗です。〜内容〜◇大雪の蝶 昭和53年10月30日 朝日新聞社◇山の季節昭和44年5月30日 朝日新聞社◇浅間・八ヶ岳 麓からの山昭和49年9月30日 朝日新聞社◇安曇野挽歌昭和57年7月10日 朝日新聞社◇北ア展望昭和41年6月30日 朝日新聞社◇安曇野の蝶 山の絵本昭和58年4月25日 講談社全て初版かと存じます。古書のため、少しでも気になる方はご購入をお控え下さい。破れなどはありません。どうぞ宜しくお願いします。
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