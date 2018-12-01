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- 西国三十三ヶ所/西国三十三箇所霊場集印肉筆/仏事掛/掛軸/名家伝来/AA-398
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商品詳細
【作品状態】本紙、表装共に良好です。美品です。観音様は刺繍です。 桐箱付 軸丈 縦 198cm×幅 65cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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