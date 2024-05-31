BLACKPINK VERDY キーホルダー

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商品詳細
VERDY×BLACKPINKBORNPINKPOP-UP韓国popupで購入したキーチェーンです。9/14から開催中のソウルでのPOP-UP発売分になります。#BLACKPINK#WORLDTOUR#BORNPINK#POPUPSTOR#BLACKPINK×VERDY#VERDYグッズ種類···その他
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