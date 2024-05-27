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ENHYPEN ジョンウォン BORDER: DAY ONE トレカ6 枚
商品番号 Q69226770955
商品名

ENHYPEN ジョンウォン BORDER: DAY ONE トレカ6 枚
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入◎8月中にご購入の場合は、8枚目に掲載したWeverse初回限定特典のジョンウォンも無料でプレゼントさせて頂きます！ENHYPENThe1stminialbum「BORDER:DAYONE」に封入されていたトレカとなります。上記アルバムの全2形態(DAWN/DUSKver.)ジョンウォン6枚セット。引っ越しに伴い収集していたENHYPENコレクションを手放すこととなりました。開封後は硬質ケースにて管理をしておりましたが、開封時点で元から付いていた表面の細かなキズ等をご了承頂ける方のみご購入いただけますと幸いです。ご購入前に掲載の写真をご確認ください。配送の際は、OPP袋＋硬質ケース＋ジップロック対応をさせていただいております。※他アルバム、Weverse商品購入時に封入されたトレカ等も販売可能ですのでお気軽にお声がけください。（全形態全メンバーあり）JUNGWON/정원/ジョンウォン
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