「The Art of the Beatles 」1984年 オリジナル本

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商品詳細
「TheArtoftheBeatles」ビートルズとヴィジュアル・アートのオリジナル本です。MikeEvans著、1984年、イギリスで発行された本です。ビートルズの懐かしい写真や、ビートルズに関係するアートが多数掲載されています。来歴：パームスプリングスのコレクターのコレクションをアメリカのオークションで落札したものです。サイズ：26×26㎝
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