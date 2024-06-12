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「The Art of the Beatles 」1984年 オリジナル本
商品番号 S15073951114
商品名

「The Art of the Beatles 」1984年 オリジナル本
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「TheArtoftheBeatles」ビートルズとヴィジュアル・アートのオリジナル本です。MikeEvans著、1984年、イギリスで発行された本です。ビートルズの懐かしい写真や、ビートルズに関係するアートが多数掲載されています。来歴：パームスプリングスのコレクターのコレクションをアメリカのオークションで落札したものです。サイズ：26×26㎝
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit275786.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion679278.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming943392.html
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