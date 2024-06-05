最新型PlayStation5新品未開封ディスクドライブ搭載本体PS5プレステ5

24時間以内に必ず迅速に発送いたします！！クロネコヤマト営業所の営業時間に間に合うぐらいのお時間でしたらなるべく当日即発送いたします。ps5「プレイステーション5ディスクドライブ搭載モデルCFI-1200A01」1番新しい型の物になります。開封済みシールもない完全新品未開封品です！！カナリ大きな物になります。本体は2023年09月15日店舗購入、購入証明書のついた純正品、正規品になります！購入時に本体の外箱と購入証明書で保証書になるので併せて大事に保管して下さいと言われました。当方の出品物は全て正規品です。カスタマーサポートの用紙と購入店舗の購入証明書がありますのでメーカー保証１年間あります。ご安心くださいませ。購入したばかりですので丸々１年間メーカー保証残ってます！新品未開封品でラッピングもしてますので、プレゼントにいかがでしょうか？らくらくメルカリ便の宅急便にて発送いたします！！最後まで精一杯やらせていただきますのでよろしくお願いいたしますm(__)mお互い気持ちのいい取引ができればと思っています！！(^^)ゲーム本体PlayStation5PlayStationPS5プレイステーション5プレイステーションプレステ5プレステSONYソニーディスクドライブディスクドライブ搭載デジタルデジタルエディション



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