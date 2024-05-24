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クロスボーダーM\u0026Aの組織・人事手法、組織・人事PMI、組織・人事マネジメント
商品番号 K71343780542
商品名

クロスボーダーM\u0026Aの組織・人事手法、組織・人事PMI、組織・人事マネジメント
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①クロスボーダーM\u0026Aの組織・人事手法　定価3,300円＋税②クロスボーダーM\u0026Aの組織・人事PMI　定価3,200円＋税③クロスボーダーM\u0026Aの組織・人事マネジメント　定価3,000円＋税3冊セットの販売です。著:マーサージャパン　竹田年朗①の赤い本のみ裏面に少し傷があります。4枚目参照してください。それ以外は概ね綺麗な状態かと思います。個人の手に渡ったもののため、細かな傷等はご容赦ください。水濡れ防止して発送します。ペット飼っていません喫煙者いません
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