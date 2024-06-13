スーパーファミコン用ゲームソフト 『ロマンシングサ・ガ3』 1995年11月11日発売10本セットでの出品になります。バラ売は致しません。10本いずれも未開封未使用品になります。1本だけパッケージの角が一箇所、少々潰れております。(画像7参照)輸送箱の角が一箇所、少々潰れております。(画像8参照)ロマサガ3とフロントミッション・ガンハザードの当時の販促用のポスターが付いております。ポスターに少々シミがございます。輸送箱、パッケージ共に年代の割に状態は綺麗だと思います。



SFC ロマンシング サガ3 未使用品 10本セット 輸送箱、ポスター付 が大 ...



スーパーファミコンソフト ロマンシングサガ3 10本セット 新品未開封品 ...



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