SFC ロマンシング サガ3 未使用品　10本セット 輸送箱、ポスター付

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商品詳細
スーパーファミコン用ゲームソフト 『ロマンシングサ・ガ3』 1995年11月11日発売10本セットでの出品になります。バラ売は致しません。10本いずれも未開封未使用品になります。1本だけパッケージの角が一箇所、少々潰れております。(画像7参照)輸送箱の角が一箇所、少々潰れております。(画像8参照)ロマサガ3とフロントミッション・ガンハザードの当時の販促用のポスターが付いております。ポスターに少々シミがございます。輸送箱、パッケージ共に年代の割に状態は綺麗だと思います。
http://narcologia.ru/goods/moisture335669.html
http://narcologia.ru/goods/recycling356914.html
http://narcologia.ru/goods/tenet232063.html
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