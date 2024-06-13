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SFC ロマンシング サガ3 未使用品　10本セット 輸送箱、ポスター付
商品番号 E89536867209
商品名

SFC ロマンシング サガ3 未使用品　10本セット 輸送箱、ポスター付
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 13,867 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スーパーファミコン用ゲームソフト　『ロマンシングサ・ガ3』　1995年11月11日発売10本セットでの出品になります。バラ売は致しません。10本いずれも未開封未使用品になります。1本だけパッケージの角が一箇所、少々潰れております。(画像7参照)輸送箱の角が一箇所、少々潰れております。(画像8参照)ロマサガ3とフロントミッション・ガンハザードの当時の販促用のポスターが付いております。ポスターに少々シミがございます。輸送箱、パッケージ共に年代の割に状態は綺麗だと思います。
http://narcologia.ru/goods/moisture335669.html
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