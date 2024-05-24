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烏鵲橋(オジャッキョ)の兄弟たち DVD 全29巻 ★チュウォン / ユイ
商品番号 I42558677148
商品名

烏鵲橋(オジャッキョ)の兄弟たち DVD 全29巻 ★チュウォン / ユイ
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,014 円
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商品詳細

烏鵲橋(オジャッキョ)の兄弟たちDVD全29巻チュウォン/ユイ/リュ・スヨン/チョン・ウンイン/ヨン・ウジン/チェ・ジョンユン/キ・ミンス2011年度下半期“視聴率No.1”を独走した大ヒット作！イケメン4兄弟VSワガママ娘が恋に仕事に大奮闘!?それぞれの“幸せ”を追い求める若者たちの心温まるロマンティック・ラブコメディ!!性格も女性の趣味も異なる個性的なイケメン4兄弟の家に、ワガママ娘が同居することに。それぞれの幸せを求める若者たちのドタバタな毎日を描く、チュウォン主演の韓流ラヴ・コメディ。#チュウォン#ユイ#キ・ミンス#CD・DVD#リュ・スヨン#チョン・ウンイン#ヨン・ウジン#チェ・ジョンユン#オジャッキョ#烏鵲橋※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※日本語吹替えなし日本語字幕あり※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ジャケット29枚ディスク29枚こちらはもともとレンタルで使われていた、レンタル落ちのDVDです。レンタルで使用してた為、ジャケットなどに若干の日焼け、汚れ、ダメージ等ございますのでご了承下さい。ジャケットの管理シール等はそのままです。再生確認済み。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※★お時間頂きますが無料で研磨も承りますので、購入の際お伺いします。★※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※レンタルケースは付属しません（不織布ケースに入れて発送します）画像のものが全てになります。レンタル落ちにご理解ある方よろしくお願いします。✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳KYOが出品中の商品がピックアップされてますので是非ご検討下さい（随時更新中）✳韓流ドラマDVD↓#KYO韓国ドラマ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
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