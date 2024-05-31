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茶道具　志野茶碗　袱紗付　表千家十三代即中斎極め箱　V　R5871
商品番号 Q32839431274
商品名

茶道具　志野茶碗　袱紗付　表千家十三代即中斎極め箱　V　R5871
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 17,190 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約８．７cm　幅約１４cm×約１３cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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茶道具 志野茶碗 袱紗付 表千家十三代即中斎極め箱 V R5871-
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