ニンテンドー64 F-ZEROX エフゼロエックス　新品未使用

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コレクションとして自宅保管しておりました。箱には特に目立った痛みもなくとても綺麗な方かと思います。人により判断基準が違う為、画像でご確認下さい。購入してからこちらでは開封は一切しておりませんが、購入前に中身の検品の為開封させている可能性は御座いますので、開封か未開封かは不明とさせて頂きます。動作確認等もしておりませんのでご了承下さい。上記、ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。