\u0026TEAM FANPARTY トレカ EJ ウィジュ　ファンパーティー

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商品詳細
韓国8/5FANPARTYファンパーティー当選者限定トレカスリーブ+硬貨ケース又は厚紙+水濡れ防止対策で発送いたします。海外製のため初期のスレや傷などがある場合がございます。ご理解いただけるのみご購入お願い致します。
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