2PM　ポラロイド　ジュンケイ①

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ご覧いただきありがとうございます2PM13THANNIVERSARYONLINEFANMEETINGDEAR.HOTTEST購入特典ポラロイド合計8枚※コンプセットのためバラ不可ジュンケイ Jun.K防水硬質ケース補強他の2PM関連はこちら»#みん_2PM海外製品のため初期より細かなスレがみられる場合があります美品をお求めの方・神経質な方はご遠慮くださいよろしくお願い致します
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