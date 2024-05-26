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山川堂　銅やかん　鎚起銅器　銅瓶　水注(水差)　昭和レトロ　古道具　骨董品
商品番号 N30662251361
商品名

山川堂　銅やかん　鎚起銅器　銅瓶　水注(水差)　昭和レトロ　古道具　骨董品
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

山川堂銅瓶鎚起銅器やかん口径約11cm高さ約17.5cm(蓋含む)高さ約27cm（持ち手含む）幅約22cm（注ぎ口含む）　※注ぎ口の蓋がありません。(写真5)銅製で新潟県燕三条職人手作りの品です。大変古いお品になりますので、時代なりの擦れ、汚れなどあるかとおもいますが、とても雰囲気のあるお勧めの品です。時代を経た古い物だということを御納得の上ご検討よろしくお願いいたします。#hirorinstore
http://narcologia.ru/goods/manufacture830141.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit287286.html
http://narcologia.ru/goods/composite408054.html
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