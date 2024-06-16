SEVENTEEN DVD Blu-ray イルコン ソウルコン トレカ セット

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★プロフィール必読★■バラ売り×■当初から傷折れ汚れ破れヨレスレ等ある場合ありますので、その点ご容赦ください。これを理由に評価・メッセージ等にて連絡されましても一切の対応不可能です。気になる点はご購入前にご連絡ください。▷梱包方法いくつかまとめて緩衝材に包み、ダンボールにいれての発送となります▷その他注意点○新品未開封については3枚目（♥マーク）参照○残り:開封済み未視聴新品※1枚目右上ラブレターリパケ以外シュリンクつき(ものによりシュリンクの状態違います)○シャダコン:新品未開封ですが裏にシュリンク破れ有（6枚目）○トレカ等別売り※パワラブ未開封の分はトレカあり(5枚目)○ケレン:QRカード未使用◤◢◤◢注意◤◢◤◢新品未開封品につきましては、未開封のため中身の抜け漏れ等確認不可能です。その他開封済みについてもトレカなどランダムもの以外の中身はいじっていないつもりですが、数年前のものも含まれておりますので、気になる映像作品についてはコメントにてお尋ねください。□IDEALCUTicHARUハルコンsaythename#SEVENTEENセザネhmvsvtODETOYOUotyオデコン通常版初回限定diamondedgeエッジコンIncompleteインコンlove＆letterリパッケージリパケソウルコンイルコンある素敵な日秋田shiningdiamondシャダコンcaratlandケレン2021DVDBlu-rayブルーレイ