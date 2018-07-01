特別展 縄文 1万年の美の鼓動　図録

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商品詳細
2018年に開催された展示会図録です。北海道から沖縄まで全国各地の出土品を集め、時代ごとに変化していく実用性と美しさを兼ね揃えた土器や、独創性が際立つ土偶などを通し縄文の魅力を伝えます。国宝 土偶 仮面の女神 縄文のビーナス#特別展#縄文1万年の美の鼓動#東京国立博物館
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