NCT DREAM ロンジュンク グリップトック

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商品詳細
NCT2018NCTDREAMロンジュングリップトックスマホグリップ未開封未使用※韓国現地にて購入新品未開封☑️即購入可☑️値下げ不可☑️取り置き不可☑️防水＋緩衝材※オプション希望【匿名、補強(片面、両面、硬質ケース)、緩衝材等】は追加料金にて対応致します。☑️購入前にコメントお願いします。海外製品・素材等の初期難や見落とし、擦れもある場合がございます。また素人管理のため、完璧を求める方はご購入をお控えください。ATM／コンビニ決済等の即入金できない方は購入時にご入金(お支払い)日時をメッセージ内にてお伝えください。✿NCT関連グッズ▶︎▶︎#よんなな_nctNCTNATION
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