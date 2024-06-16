100 DAYTONA ロレックスマニアカタログ 雑誌 クォークオークション

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ヴィンテージはもちろん、プレミアムモダンから生産終了の中古品、最終品番やデッドストックを含む新品まで、希少性の高いダイヤルやデザインのデイトナが数多く掲載されています。●掲載内容●Ref.6263シルバーMk1トロピカル（1971）Ref.16523白Mk1ポーセリン（1988）Ref.116599RBOW（2014）Ref.116520黒APH（2016）ほか近年のロレックスは時計自体の高騰もさることながら、関連するアイテムも人気があり、かつ手に入りにくくなり、注目が高くなっています。当該アイテムの価値を御理解の上、御検討をお願いします。