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新装版しゅごキャラ！全巻セット
商品番号 W52102775039
商品名

新装版しゅごキャラ！全巻セット
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

懐かしさのあまり購入したのですが、一通り読んで満足したため出品します。すべて新品で購入いたしました。６巻セット、バラ売り不可です！濡れ折れ防止の上発送いたします。
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