イース-フェルガナの誓い-PC\u0026PSP両対応版公式攻略ガイドブック

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商品詳細
PC/PSPイースフェルガナの誓いPC＆PSP両対応版公式攻略ガイドブックJANコード:9784775308127発売日:2010/04/22メーカー: 新紀元社カテゴリ: 本 ≫ 書籍 ≫ ゲーム攻略本『イース』シリーズの中でも最高傑作と評判の『イース-フェルガナの誓い-』の情報が満載の攻略本です。入り組んだマップもこれさえあれば迷うことなし。ボス戦攻略も充実!さらに貴重な設定資料も多数収録。PSP版で新たに追加された新要素もしっかりフォローしています。大きく見やすいサイズで全カラー160ページ。※本書は過去に発売したPC版『イース-フェルガナの誓い- 公式パーフェクトガイド』に、PSP版で新たに追加された要素の情報を収録した改訂版になります。こちら中古品になりますのでお気になされます方はご遠慮くださいませ。擦り傷などございますのでご注意下さいませ画像でもご確認頂けましたら幸いです。送料手数料込みのためお値引きはお断りさせていただきます。発送はメルカリ便クロネコヤマトネコポスになります。#クロノスケープ#本#生活／諸芸・娯楽
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イース フェルガナの誓い PC&PSP両対応版 公式攻略ガイドブック
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