ハチ(米津玄師) 南方研究所【MV原画\u0026絵コンテ集 RAID POP】

米津玄師さん(ハチ名義)もメンバーの一人として活動されていたサークル南方研究所発行『RAIDPOP』になります。内容は、ハチさん名義時代の『ワンダーランドと羊の歌』を筆頭に『WORLD’SENDUMBRELLA』『沙上の夢喰い少女』『clocklockworks』のMVで使用された原画集になっております。発送は御購入より36時間以内に【ネコポス(匿名配送送料込み)】にて行わせて頂く予定です。その他、御質問やお値下げ交渉等御座いましたらお気軽にコメント欄より宜しくお願い致します。



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米津玄師ハチ名義のボカロ曲「砂の惑星」MV公開、南方研究所と5年ぶり ...



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南方研究所 (みなかたけんきゅうじょ)とは【ピクシブ百科事典】



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