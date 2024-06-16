プレイステーション5

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ご覧いただきありがとうございます。プレイステーション5のディスクドライブになります。写真をご参照下さい。本体上部に2センチほどの擦り傷があります。写真の最後に載せていますので納得いただける方のみご購入ください中古品とご理解いただける方のみご購入お願い致します。【セット内容】・本体・配線一式 ・コントローラー ・箱、内箱、包装紙・印刷物一式・ベースになります。完品かと思います。※初期化済み※動作確認済み※即購入可すり替え防止のため返品、返金、交換は一切お断りさせていただきます。レシートは中古品なので付属致しませんので、よろしくお願い致します。即購入、無言購入、問題御座いませんのでよろしくお願いします。梱包は既に終えております。以上になります。よろしくお願いします。PlayStation5CFI-1200A01ブランド：ソニー・インタラクティブエンタテインメントPlayStationパッケージ種類：通常版セット内容：本体のみ色：ホワイト系#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5