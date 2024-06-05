ポケカ　デッキビルドbox R RR RRR まとめ売り　超お買得　プレイヤー向

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デッキビルドのパックは入っておりません。他は全て写真の通り未開封状態です。でかいケースにはノーマルポケモンカードが大量に入っております。写真にはありませんがジップロックにぱんぱんに詰めたノーマルカードも３袋お付けしますので、恐らく2000枚くらいあります。少し小さい手前のBOXはレアとトレーナー、グッズだけが入っています。ネストボールやエリカの招待、トレーナーはアセロラの予感、ふりそで、サナなど大量にあります。こちらは500枚以上あります。RR、RRRは70枚、34枚あります。人気のテラスタルリザードンやミュウなどあります。一応RR以上は全てスリーブに入っております。引退しますので全てまとめてお譲りします。多少のお値引き交渉可能ですので気楽にコメントください。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルポケモンカードポケモンカードゲームポケモンセンターポケカVstarユニバースVmaxクライマックス漆黒のガイスト黒炎の支配者イーブイヒーローズスターバースシャイニースター白銀のランスパラダイムトリガーバイオレットスカーレットトリプレットビートクレイバーストスノーハザードナンジャモグルーシャセレナカトレアシロナマリィリーリエアセロラアセロラの予感カミツレのきらめきエリカのおもてなしフウロおじょうさまアロマなおねえさんキハダミモザピカチュウリーフィアゼクロムイーブイブラッキーニンフィアリーフィアエーフィシャワーズブースターブイズリザードンミミッキュミュウミュウツーサーナイト