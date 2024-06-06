VHS 15本　Live

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商品詳細
エリック クラプトン、ローリングストーンズ、ドアーズ、ボブマーリー、ボブディラン、ブルースブラザーズ、ウェスモンゴメリー、Joecocker、Jamesbrown、ジミ・ヘンドリックス再生確認できました。保管状態は良好ですノークレームノーリターンでお願い致します
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