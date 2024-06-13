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絵画抽象画　作家1点物　穏やかな世界
商品番号 Q19716234168
商品名

絵画抽象画　作家1点物　穏やかな世界
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 6,900 円
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商品詳細

織月紅希（作原画）1点物。title「穏やかな世界」木板へ描いた作品です。そのまま飾れるタイプ。サインあり。サイズ18×23×厚さ1.8cm。作品ストック場所に保管していた作品です。ミクストメディア。日輝会会員。国内外受賞歴多数。絵画の種類...その他形式...その他主題...抽象主な画材...アクリル絵の具
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