絵画抽象画　作家1点物　穏やかな世界

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私の世界 私の世界

織月紅希（作原画）1点物。title「穏やかな世界」木板へ描いた作品です。そのまま飾れるタイプ。サインあり。サイズ18×23×厚さ1.8cm。作品ストック場所に保管していた作品です。ミクストメディア。日輝会会員。国内外受賞歴多数。絵画の種類...その他形式...その他主題...抽象主な画材...アクリル絵の具